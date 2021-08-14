2021 aşure günü ne zaman, hangi gün? Aşure ne zaman yapılır? Aşure günü ve 10 Muharrem tarihi

Muharrem ayı, üç aylardan sonraki en kıymetli aydır. Bu ayda yapılan ibadetler her zamankinden daha kıymetli ve faziletlidir. Bu nedenle son derece ihtimam gösterilen bu ay, Aşure gününü de kapsamaktadır. Bu özel günde aşure yapıldığı gibi ayrıca oruç tutulur, çeşitli dualar okunur. Aşure gününü en verimli şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar, "2021 aşure günü ne zaman, hangi gün?" diye araştırıyor ve aşure ne zaman yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte Aşure günü ve 10 Muharrem tarihi.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLADI?

9 Ağustos 2021 Pazartesi günü, aynı zamanda "Hicri yılbaşı" olarak da bilinen Muharrem ayı başladı. Bu yıl Ağustos'un 9'u itibariyle başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek ve yerini Safer ayına bırakacak.