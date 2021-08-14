2021 aşure günü ne zaman, hangi gün? Aşure ne zaman yapılır? Aşure günü ve 10 Muharrem tarihi

Muharrem ayı, üç aylardan sonraki en kıymetli aydır. Bu ayda yapılan ibadetler her zamankinden daha kıymetli ve faziletlidir. Bu nedenle son derece ihtimam gösterilen bu ay, Aşure gününü de kapsamaktadır. Bu özel günde aşure yapıldığı gibi ayrıca oruç tutulur, çeşitli dualar okunur. Aşure gününü en verimli şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar, "2021 aşure günü ne zaman, hangi gün?" diye araştırıyor ve aşure ne zaman yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte Aşure günü ve 10 Muharrem tarihi.
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLADI?
9 Ağustos 2021 Pazartesi günü, aynı zamanda "Hicri yılbaşı" olarak da bilinen Muharrem ayı başladı. Bu yıl Ağustos'un 9'u itibariyle başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek ve yerini Safer ayına bırakacak.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure günü her yıl Muharrem ayı içinde gerçekleşiyor. Kelime anlamı "10" olan bu gün, Muharrem'in onuncu gününü ifade ediyor. Bu kapsamda 2021'de Aşure Günü 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek. Ancak aşure yapmak için bu tarihi beklemek şart değildir. Bazı bölgelerde ayın 12'sinde yapıldığı gibi Muharrem ayının başından sonuna kadar aşure yapılabiliyor.
AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?
Aşurenin tarihteki yeri de oldukça önemlidir. Aşure haftasında özellikle Muharrem ayının onuncu gününde tarih boyunca oldukça önemli olaylar gerçekleşmiştir. Örnek vermek gerekirse, Hz. Adem ve Hz. Havva'nın tövbe duası bu günde kabul edilmiştir. Diğer bir olay ise İbrahim peygamberin Nemrut'un ateşinden kurtulmasıdır. Bu olayda Hz. İbrahim putları paramparça eder ve bunun üzerine ateşe atılır. Fakat tam ateşe atılırken Allah'tan yardım diler ve Allah onu kurtarır.
Muharrem ayının onuncu gününde gerçekleşmiş diğer bir olay ise Hz. Musa'nın kavmini Kızıldeniz'i ortadan ikiye ayırarak Firavun'un zulmünden kurtarmasıdır. Verebileceğimiz birçok örnek vardır; Yunus peygamberin balığın karnından kurtulması, Eyüp peygamberin dertlerine şifa bulup yaralarının iyileşmesi, Hz. Yakub'un oğlu Hz. Yusuf'a kavuşması ve gözlerinin açılması gibi. Saydığımız tüm bu olaylar Muharrem ayının onuncu gününde yani aşurenin dağıtıldığı ve yapıldığı günde gerçekleşmiştir.