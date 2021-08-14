47/1-b Trafik cezası nedir? 47/1-b trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?

Ülkemizde belli başlı trafik kuralları vardır. Yayalara yol vermek, kırmızı ışıkta geçmemek, hız kurallarına uymak gibi kurallara örnek verebiliriz. Kırmızı ışıkta beklemeyip geçildiği takdirde Trafik Kanunu 47/1-b maddesine göre cezai işlem uygulanmaktadır. Kırmızı ışık özellikle kavşak noktalarında trafiğin akışını düzenlediği için hayat kurtarmaktadır.

47/1-b TRAFİK CEZASI MADDESİ

47/1-b trafik cezası kırmızı ışıkta geçen sürücülere uygulanan bir trafik cezasıdır. Diğer bir ifade ile kırmızı ışık cezası olarak da bilinmektedir.

47/1-b TRAFİK CEZASI TUTARI

Karayollarının 47. maddesine göre kırmızı ışıkta geçen sürücülere 47/1-b cezası uygulanır ve 20 ehliyet puanı da kesilir. 2021 yılı kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 314 Türk Lirasıdır. 20 ehliyet ceza puanı vardır.

47/1-b CEZASINA İTİRAZ

47/1-b trafik cezasına itiraz için Sulh Ceza Hakimliklerine şahsen müracaat etmeniz gereklidir.