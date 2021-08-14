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Haberler Yaşam Haberleri 47/1-b Trafik cezası nedir? 47/1-b trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.8.2021 14:00 Son Güncelleme: 14.8.2021 14:00

47/1-b Trafik cezası nedir? 47/1-b trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?

47/1-b Trafik cezası nedir? 47/1-b trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?

Trafik cezaları Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından belirli kodlarla belirlenmiştir. Emniyet kemeri takmama, alkollü araç kullanma, hız limitlerine uymama gibi birçok cezanın kanunda karşılık gelen kodları mevcuttur. Bu kodlardan biri de 47/1-b trafik cezası kodudur. 47/1-b Trafik cezası nedir?

Ülkemizde belli başlı trafik kuralları vardır. Yayalara yol vermek, kırmızı ışıkta geçmemek, hız kurallarına uymak gibi kurallara örnek verebiliriz. Kırmızı ışıkta beklemeyip geçildiği takdirde Trafik Kanunu 47/1-b maddesine göre cezai işlem uygulanmaktadır. Kırmızı ışık özellikle kavşak noktalarında trafiğin akışını düzenlediği için hayat kurtarmaktadır.

47/1-b TRAFİK CEZASI MADDESİ

47/1-b trafik cezası kırmızı ışıkta geçen sürücülere uygulanan bir trafik cezasıdır. Diğer bir ifade ile kırmızı ışık cezası olarak da bilinmektedir.

47/1-b TRAFİK CEZASI TUTARI

Karayollarının 47. maddesine göre kırmızı ışıkta geçen sürücülere 47/1-b cezası uygulanır ve 20 ehliyet puanı da kesilir. 2021 yılı kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 314 Türk Lirasıdır. 20 ehliyet ceza puanı vardır.

47/1-b CEZASINA İTİRAZ

47/1-b trafik cezasına itiraz için Sulh Ceza Hakimliklerine şahsen müracaat etmeniz gereklidir.

  • 47/1-b trafik cezasına neden itiraz ettiğinizi belirten Sulh Ceza Hakimliklerine sunulmak üzere dilekçe,
  • 47/1-b trafik cezası fotokopisi,
  • 47/1-b trafik cezası tebligatı fotokopisi,
  • Ruhsat fotokopisi,
  • Kimlik fotokopisi,
  • Ehliyet fotokopisi,
  • Varsa haklı olduğunuzu belirten somut delilinizi gösteren ek dokümanlar.

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47/1-b Trafik cezası nedir? 47/1-b trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?
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