51/2-c trafik cezası nedir? 51/2-c trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?

51/2-c trafik cezası kanunda radar cezası olarak bilinmektedir. Hız limitlerini aşan sürücülerin radara yakalanması ile beraber, hız limitini aşma yüzdesine göre cezai işlem uygulanır. 51/2-c maddesinde yer alan oran ise yüzde 50'dir. Yani hız limitini yüzde 50 aşan sürücü adayları için uygulanacak olan cezaları kapsar.

51/2-c TRAFİK CEZASI MADDESİ

Madde 51/2-c'ye göre hız sınırı yüzde 50'den fazlası aşılırsa 1339 TL idari para cezası verilir. Sürücülere verilecek ceza puanı ise 15'dir.

51/2-c TRAFİK CEZASI TUTARI

Madde 51/2-c'ye göre ceza alan kişiler 1339 TL idari para cezası ödemek zorundalar. Ayrıca Ceza puanı da 15 olacaktır. Cezanın tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içerisinde ödendiği durumda, %25 indirimli olarak 1004,25 TL olarak ödenir. Radar cezası internet üzerinden; Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi, e-devlet veya PTT aracılığıyla sorgulanabilir. Geriye dönük olarak 1 sene içerisinde toplam 5 kere ihlal edildiği durumda 1 yıl süre ile sürücü belgesine el konur.

51/2-c TRAFİK CEZASINA İTİRAZ

Madde 51/2-c'ye göre ceza alan sürücüler cezasını kabul etmeyip, itiraz etmek isterlerse bunu belirli bir süre içerisinde yapması gerekmektedirler. Bu süre tebligatın size ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. İtiraz mercii makamı Sulh Ceza Mahkemesi'dir. Tebligat yoluyla tarafınıza ulaşan tutanakta belirtilen yere başvurmalısınız. Dilekçede tarafınızdan istenilen tüm bilgilerin eksiksiz verilmesi ve itiraz nedenlerinin açıklanması gerekmektedir. Şu evraklar da istenmektedir: