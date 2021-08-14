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Haberler Yaşam Haberleri 73/c Trafik cezası nedir? 73/c trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.8.2021 14:04 Son Güncelleme: 14.8.2021 14:04

73/c Trafik cezası nedir? 73/c trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?

73/c Trafik cezası nedir? 73/c trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?

Trafikte araç kullanımı sırasında güvenliği arttırmak için Karayolları Trafik Kanunu içerisinde birçok madde yer almıştır. Bu maddeler trafik kurallarına uyulmadığı takdirde, uyulmayan trafik kuralına göre kesilecek olan para cezasını ve sürücüye verilecek olan ceza puanını belirtmektedir. Bunlardan biri 73/c trafik ceza kodudur. 73/c Trafik cezası nedir? İşte ayrıntılar…

Trafikte hareket halinde iken araç içinde cep telefonları veya benzer iletişim araçlarının kullanılması yasaktır. Bu yasak kanunda 73/c trafik cezası olarak bilinmektedir. Cep telefonu gibi iletişim araçları sürücünün dikkatini dağıttığı için kazaya sebep olması nedeniyle yasaklanmıştır. Hem sürücünün hem de yolcuların can güvenliği için bu yasak Trafik Kanunu'nda 73/c maddesi olarak yer almıştır.

73/c TRAFİK CEZASI MADDESİ

73/c trafik cezası, trafikte hareket halinde iken araç telefonu ya da cep telefonları gibi veya benzer iletişim araçlarının kullanılmasını yasaklayan maddedir.

73/c TRAFİK CEZASI TUTARI

Trafik Kanunu'n 73/c maddesine göre uygulanan para cezası tutarı 2021 yılında 314 TL'dir. Ayrıca 20 ehliyet puanı da kesilir. Cezanın tebliğ gününden itibaren 15 gün süre içerisinde ödenmesi halinde %25 oranında bir indirimin uygulanır. İndirim uygulanırsa 235,50 TL olarak ödeyebilirsiniz.

73/c CEZASINA İTİRAZ

73/c trafik cezasına neden itiraz ettiğinizi belirten Sulh Ceza Hakimliklerine sunulmak üzere dilekçe,

  • 73/c trafik cezası fotokopisi,
  • 73/c trafik cezası tebligatı fotokopisi,
  • Ruhsat fotokopisi,
  • Kimlik fotokopisi,
  • Ehliyet fotokopisi,
  • Varsa haklı olduğunuzu belirten somut delilinizi gösteren ek dokümanlar…

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