Adana’da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki karısının kafasını taşla ezdi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77074. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi Abdulmecit Abdulaziz ile boşanma aşamasında olan Munire Huseyin (28) ablasının evine gitti.