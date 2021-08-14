Adli Tıp raporu dehşeti ortaya çıkardı! Cani babaya 12 yıl 6 aya kadar hapis istendi

ÖZELLİKLE BACAKLARDA SİGARA BASMA YARALARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı tamamlayan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca düzenlenen iddianamede, Seyfcan bebek için Adli Tıp Kurumunca rapor aldırıldığı, raporda sigara basma suretiyle meydana gelen yaraların özellikle bacaklarda görüldüğü, sırtta, boyun ve yüzdeki yaraların künt travmaya bağlı olduğu, sağ kulak arkasındaki yaraların ise kesici aletle gerçekleştiğinin tıbben ayrımının yapılamadığı, sol tırnaktaki yaralanmanın muhtemel tırnak çekilmesine bağlı olabileceği belirtildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, savunması alınan baba Delil İbrahim'in bebeğin annesinin evden ayrıldığını belirterek çocukta tespit edilen yaraların hastalıktan olduğunu söylediği ve suçlamaları kabul etmediği anlatıldı. Diğer şüphelinin de suçlamaları reddettiği ifade edilen iddianamede, şüphelilerin Seyfcan'a sigara basma suretiyle, dövme ve çeşitli şekillerde yaraladıkları iddiasıyla "Eziyet" ve "Yaralama" suçlarından 4 yıl 6 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapisleri istendi. İddianame kabul edilirse şüpheliler İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar.