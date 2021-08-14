Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ağacın altında oturup uyuşturucu satıyorlardı! Suçüstü yakalandılar
Giriş Tarihi: 14.8.2021 16:52

Ağacın altında oturup uyuşturucu satıyorlardı! Suçüstü yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Ağacın altında oturup uyuşturucu satıyorlardı! Suçüstü yakalandılar

İstanbul Polisi, Kağıthane’de bir ağacın altında uyuşturucu madde satan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Satışa hazır halde 35 parça halinde 128.07 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 590 lira nakit para ele geçirildi.

İstanbul Polisi, Kağıthane İlçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bir sokak içerisinde iki kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. İki şüphelinin söz konusu sokak içerisindeki bir ağacın altında oturur vaziyette bekledikleri saptandı. Polisleri fark eden şüpheliler kaçmaya başladı ama ikisi de yakalandı. A.K. (34) ve R.A.(23) isimli Şüphelilerin hırsızlık, kasten yaralama ve cinayet başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin kaçarken ağacın kök kısmındaki dalların arasına siyah renkli bir poşet sakladıkları tespit edildi. Poşette ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda; satışa hazır halde 35 parça halinde 128.07 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 590 lira nakit para, bir cep telefonu ve bir sim kart ele geçirildi. İki şüpheli de adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ağacın altında oturup uyuşturucu satıyorlardı! Suçüstü yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA