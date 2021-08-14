Altındağ’daki olayda yaralanmıştı! İlk kez konuştu





'BİZİ RAHAT BIRAKSINLAR, ACIMIZI YAŞAYALIM'



Emirhan'ı kardeşi gibi sevdiğini anlatan Ali Yasin Ülger, "'Sen düğün yapsan ben gelirim' diyordum. O bana anlatıyor, ben ona anlatıyordum. Sürekli aynı ortamdaydık. Acımı tam yaşamadım. Şu an hastane odasındayım; bu kadar rahat konuşabiliyorsam acımı tam yaşayamadığımdan. Daha ne yaşadığımın farkında değilim. Yarın bir gün çıktığımda, o aileden birini gördüğümde, o balkonda onu göremediğimde yaşayacağım şeyleri ben bile tahmin edemiyorum.