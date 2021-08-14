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Giriş Tarihi: 14.8.2021 11:19

Aşırı hız yine ölümle bitti! Beton direk otomobilin içine kadar girdi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Aşırı hız yine ölümle bitti! Beton direk otomobilin içine kadar girdi

Bursa’da aşırı süratli bir şekilde kavşağa giren 28 yaşındaki Çetin İlhan’ın kullandığı otomobil, savrularak beton direğe çarptı. Beton direğin otomobilin içine kadar girdiği kazada sürücü Çetin İlhan hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi yakınlarında 16 KPH .. plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Çetin İlhan, iddialara göre viraja aşırı hızla girdi. Virajı alamayan otomobil savrularak yoldan çıktı. Yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobil hurda yığınına döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çetin İlhan hayatını kaybetti.

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Aşırı hız yine ölümle bitti! Beton direk otomobilin içine kadar girdi
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