Aşırı hız yine ölümle bitti! Beton direk otomobilin içine kadar girdi

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi yakınlarında 16 KPH .. plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Çetin İlhan, iddialara göre viraja aşırı hızla girdi. Virajı alamayan otomobil savrularak yoldan çıktı. Yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobil hurda yığınına döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çetin İlhan hayatını kaybetti.