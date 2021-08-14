Avukat Mustafa Doğan İnal’ın acı günü

Edinilen bilgiye göre, İnal'ın annesi geçirdiği kalp krizi sonrası bir süredir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı. Anne İnal, tedavisi devam ettiği sırada hayata gözlerini yumdu.

Anne İnal'ın cenazesi bugün (14 Ağustos 2021) ikindi namazına müteakip saat 17:00'de Gaziantep ili Karkamış ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde son yolculuğa uğurlandı. Cenaze namazını Mustafa Demirkan Hoca kıldırdı.

Cenazeye, HSK Başkan Vekili Mehmet Akif Ekinci, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Gaziantep Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Davut Varlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, iş adamı Metin Güneş, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan, Avukat Alp Nane katıldı.

Ayrıca cenazeye; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Bölge Adliyesi Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, Eski Spor ve Gençlik Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer, Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu, iş adamları Abdullah Kavukçu, İşadamı Ahmet Tiryakioğlu ve Beşiktaş Spor Kulübü As Başkanı Emre Kocadağ katıldı.

Öte yandan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman da cenazede katılanlar arasında yer aldı.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenazeye üst düzey bürokratların da katıldığı öğrenildi.

Cenaze törenine İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Faruk Kalyoncu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep Ticaret Borsası, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Mustafa Hacıkerimoğlu ve Turkuvaz Medya Grubu çelenk gönderdi.