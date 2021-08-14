Ayvalık’ta aynı saatlerde çıkan iki ayrı orman yangını zamanında müdahaleler ile söndürüldü

BADAVUT'TAKİ YANGIN SÜRERKEN, AYNI ANDA MUTLUKÖY'DE DE YANGIN ÇIKTI

Yangın mahallindeki çalışmaları yerinde denetleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sarımsaklı bölgemizin Badavut mevkiinde aynı anda birkaç noktada yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Şefliği, belediye ve itfaiye ekiplerimiz anında müdahale etti. Yangın kısa zamanda kontrol altına alındı. Şu anda aldığımız bilgiye göre yine Ayvalık'a bağlı Mutluköy'de de bir orman yangını çıktı. Ama ekiplerimizin yerinde ve zamanında müdahaleleriyle şu anda o yangında kontrol altına alınmak üzere olduğu bilgisine ulaştık" diye konuştu.

Yangına gönüllü müdahale den Bahar Koçak isimli bir tatilci bir kız ise, alevleri görünce arkadaşlarıyla birlikte hemen olay yerine koştuklarını belirterek, "Ancak biz geldiğimizde ekipler yangını kontrol altına almışlardı. Dikkat ediyorum her büyük orman yangını, hep böyle kuvvetli rüzgarlar eserken çıkıyor. Bu da beni, tüm bu yangınların bilinçli olarak çıkarılmış olduğu yönünde bir düşünceye sevk ediyor. Bu yangın bizi çok korkuttu. Çünkü Türkiye genelindeki yangınlar yüreklerimizi yakıyor. Çok şükür bu kez aynı şey olmadı" ifadelerini kullandı.