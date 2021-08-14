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Giriş Tarihi: 14.8.2021 22:31

Bahçede oyun oynarken feci şekilde can verdi

İHA
Bahçede oyun oynarken feci şekilde can verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bahçede oyun oynarken devrilen ayakkabı dolabının altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, İnegöl'ün kırsal Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. İmdat (41) ve Özlem K. (35) çiftinin çocuğu 3 yaşındaki Kumsal, evlerinin bahçesinde oynamaya başladı. Oynadığı sırada bahçedeki ahşap ayakkabı dolabına dokundu. Yerinden oynayan dolap, çocuğun üzerine devrildi. Dolabın altından annesi tarafından kurtarılan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kumsal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü duyan ailesi, gözyaşları döktü. Cansız bedeni savcılık incelemesi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Bahçede oyun oynarken feci şekilde can verdi
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