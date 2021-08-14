Bu kadarı şeytanın bile aklına gelmez

Kuyumcuların en yoğun bulunduğu bölge olan Bayramyeri Çarşısı'nda bir kuyumcunun Kahramanmaraş'tan içerisine bakır karıştırılmış altın getirip piyasaya sürdüğü ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kuyumcu Erdal Kara ve eşi Nihal Kara'yı teknik ve fiziki takibe aldı.

ÖZEL YELEK DİKTİRMİŞLER

Aylar süren takip sonucu genç kadının kıyafetinin içine giydiği yeleğin ceplerine kaçak yollarla bakır karıştırılarak basılan altınları koyup kimi zaman otobüsle kimi zaman kendi aracıyla Denizli'ye getirdiğini belirledi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Kara'nın geçtiğimiz Çarşamba günü Kahramanmaraş'tan yüklü bir sevkiyat getireceğinin bilgisine ulaşan polisler operasyon için düğmeye bastı. Kuyumcuya yapılan operasyonda 4 bin 290 çeyrek altın, 438 yarım altın, 1259 tam altın, 97 tam altın, 79 Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Yapılan incelemede altınların içerisinde farklı metaller tespit edilirken bu sayede gramajlarının oynandığı ortaya çıktı. Kuyumcu Erdal Kara ve eşi Nihal Kara gözaltına alındı.

ATÖLYEYE BASKIN

Özel kalıplarla hileli ve kaçak altınların basıldığı iddia edilen Kahramanmaraş'taki atölyeye de aynı anda operasyon yapan polis ekipleri, 8 bin 587 adet sahte madeni 2 Euro, 1 kilo astar olarak tabir edilen altın plaka, 8 bin 451 sahte 2 Euro yapımında kullanılan metal demir, 6 adet altın ve madeni para basmada kullanılan metal eritme, kesme, presleme makinesi, 48 adet çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını, Ata ve Reşat altını mühür kalıbı, 3 adet madeni 2 Euro kalıbı ve 75 adet damgasız pul altın ele geçirdi. Altın ve paraları bastığı iddia edilen Hamza Bağarsakçı ile Ökkeş Celil Başar gözaltına alınarak Denizli'ye getirildi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON

Polisin yaptığı operasyonda ele geçirilen kalıpların yanı sıra altın ve paraların piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtilirken, basılan sahte madeni 2 Euroların da genellikle sahil bölgelerinde piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

'Paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve parada sahtecilik' suçlarından Adliye'ye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine kondu. Kuyumcu Erdal Kara ve eşi Nihal Kara'nın sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarındaki lüks hayatları da vurgunun boyutunu gözler önüne serdi.