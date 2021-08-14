Muharrem ayının başlangıcıyla birlikte akla ilk gelen "bu yıl aşure günü ne zaman, hangi güne denk gelecek" sorusu oluyor. Dini manalarının yanı sıra şifalı ve lezzetli bir yiyecek olan aşure yapımına Muharrem ayının onuncu gününde başlanıyor. Bu kapsamda Muharremin onu hangi gün sorusu da gündeme geliyor. Bu yıl aşure ne zaman yapılır? İşte Hz. Nuh'tan beri yapılan bu lezzetin hazırlanacağı aşure günü ve 10 Muharrem tarihi.
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLADI?
9 Ağustos 2021 Pazartesi günü, aynı zamanda "Hicri yılbaşı" olarak da bilinen Muharrem ayı başladı. Bu yıl Ağustos'un 9'u itibariyle başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek ve yerini Safer ayına bırakacak.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure günü her yıl Muharrem ayı içinde gerçekleşiyor. Kelime anlamı "10" olan bu gün, Muharrem'in onuncu gününü ifade ediyor. Bu kapsamda 2021'de Aşure Günü 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek. Ancak aşure yapmak için bu tarihi beklemek şart değildir. Bazı bölgelerde ayın 12'sinde yapıldığı gibi Muharrem ayının başından sonuna kadar aşure yapılabiliyor.
MUHARREM AYI (AŞURE AYI) FAZİLETLERİ
Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).
Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır.
Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287). Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).