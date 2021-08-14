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Giriş Tarihi: 14.8.2021 19:06

Çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin tanıtılması ve Şanlıurfa’da yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi” verildi.

Bereketli tarım topraklarına sahip Şanlıurfa'da çiftçiye yönelik eğitim ve desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, düzenlemiş olduğu eğitim seminerleriyle Şanlıurfa'daki bitki çeşitliliğini artırarak ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen eğitime katılan tarım gönüllüleri ve çiftçilere Ziraat Mühendisi Sevda Samak tarafından tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, bakım, ilaçlama ve pazarlama konularında bilgiler aktarıldı. Eğitimin ardından katılımcılara katılım belgeleri verildi.

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Çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi
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