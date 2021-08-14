Çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi

Bereketli tarım topraklarına sahip Şanlıurfa'da çiftçiye yönelik eğitim ve desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, düzenlemiş olduğu eğitim seminerleriyle Şanlıurfa'daki bitki çeşitliliğini artırarak ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen eğitime katılan tarım gönüllüleri ve çiftçilere Ziraat Mühendisi Sevda Samak tarafından tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, bakım, ilaçlama ve pazarlama konularında bilgiler aktarıldı. Eğitimin ardından katılımcılara katılım belgeleri verildi.