Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar belli olacak! Milli Piyango Online ile MPİ 14 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Büyük ikramiyenin 195 milyon TL'yi aştığı Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu sevenler tarafından merakla bekleniyor. Haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen canlı yayın ile birlikte kazandıran numaralar da belli olacak. Bu başlık altından; Milli Piyango Online ile MPİ 14 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar!
14 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.
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NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.