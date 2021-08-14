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Giriş Tarihi: 14.8.2021 14:11

Didimli 26 yaşındaki esnaf kazada yaşamını yitirdi

İHA
Didimli 26 yaşındaki esnaf kazada yaşamını yitirdi

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kaza: Altınkum Mahallesi Yeşilkent mevkii İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim Küçük Sanayi sitesinde oto expertiz dükkanı işleten Volkan Keskin (26) 35 AR 7680 plakalı otomobille seyir halindeyken Yeşilkent mevkii İnönü Bulvarı üzerinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil taklalar atarak boş arsaya yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler Polise ihbarda bulundu. Olay yerine Sağlık ekipleri ve polis ekipleri gelirken, Keskin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Keskin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Didimli 26 yaşındaki esnaf kazada yaşamını yitirdi
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