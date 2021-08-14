Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "diğer adı dalgıç olan meslek nedir?" bilinmezi de yer alıyor. İşte diğer adı dalgıç olan meslek!

Dalgıç Kelimesinin Anlamı Nedir?

Dalgıç kelimesi günlük hayatımızda duyduğumuz kelimelerden birisidir. Dalgıçlık bir meslektir. Bu meslek su altında gerçekleşmektedir. Dalgıç kelimesinin sözlükteki anlamı şu şekildedir: Özel bir donanım ile su altıda çalışan/ su altında çalışmayı meslek olarak yapan kimse. Bu kelimenin bir de argo olarak anlamı bulunmaktadır, o anlam da şu şekildedir: Birinden habersiz olarak bir şeyler almayı huy edinen kimse.

Diğer Adı Dalgıç Olan Meslek Nedir?

Dalgıçlık bir meslektir. Bu meslek ise su altıda gerçekleşir. Dalgıçlar su altında özel dalış ekipmanları ve özel dalış teknikleri kullanarak, arama-kurtarma, inşaat, deniz araştırmaları gibi görevler yaparlar. Dalgıç kelimesinin diğer adı ise balıkadam ya da kurbağa adamdır.

Dalgıç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Dalgıçlar su altında arama-kurtarma, inşaat, deniz araştırmaları gibi görevler yaparlar. Dalgıç kelimesinin eş anlamı da merak edilmektedir. Dalgıç kelimesinin eş anlamları şunlardır: balıkadam kurbağa adam.