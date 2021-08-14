Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Doğu Roma İmparatorluğu'nun diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. İşte Doğu Roma İmparatorluğu'nun diğer adı!

DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU

Doğu Roma İmparatorluğu 395 yılında kurulmuştur. Ve başkenti olan İstanbul'un 1453 yılındaki fethi ile 1453 yılında dağılmıştır. Bu İmparatorluk var olduğu sürenin büyük bir kısmında Avrupa'da ekonomik olarak, kültürel olarak ve askeri olarak en güçlü ülke olarak karşımıza çıkar. Bu İmparatorlukta kullanılan diller Latince ve Yunanca'dır. Bu İmparatorluğun param birimi ise Solidus ve İperpiron olarak bilinmektedir.

DOĞU ROMA İMPARATORLUĞUNUN DİĞER ADI NEDİR?

Doğu Roma İmparatorluğu tarih için oldukça önemli olan bir imparatorluktur. Bu nedenle her türlü bulmacada Doğa Roma İmparatorluğu hakkında soru yer almaktadır. Merak edilen bir soru olan Doğu Roma İmparatorluğunun diğer adı 6 harfli bir kelimedir. Bu kelime "Bizans" olarak karşımıza çıkmaktadır.