Doğum parası ne kadar, nasıl alınır? Doğum parası hesaplama ve sorgulama 2021

Devlet tarafından doğum ödemesi adı altında yeni doğum yapan annelere verilen karşılıksız ödemelerin 2021 yılında da devam etmesi kararı anneleri sevindirdi. Doğum parasından faydalanmak için ilk şart, anne ya da babadan birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olması olarak belirlenirken bu şartı sağlayamayan kişilere ödeme yapılamıyor. Doğum parası ödemesi 2015 yılı ve sonrasında doğan tüm çocuklar için yapılıyor. İşte doğum parasından faydalanmak isteyen kişilerin başvuru için yapması gerekenler ve merak edilenler.

DOĞUM PARASI NASIL ALINIR?

Devlet tarafından Türk vatandaşlarına karşılıksız ödenen doğum parasını almak için ilk şart anne adaylarının doğum izninden önce iş yerinden ayrılmasıdır. Aksi halde ödeme için gerekli şartları sağlamamış kabul ediliyorsunuz. Çalışan anneye doğum parası ödemesi kapsamında kişinin aynı zamanda izinden sonraki 112 günlük sürede çalışmaması şart koşuluyor. Burada doğum parası almak için başvuru yapan anne SGK'lı çalışmıyorsa, SGK doğum parası için babanın çalışma koşulları dikkate alınıyor. Doğum parası hakkına sahip olmak için belirlenen son şart ise bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiş ve hayatta olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan anneler ve babalar başvuruların ardından 16 hafta boyunca karşılıksız doğum parası ödeneğinden faydalanabiliyor.

ÇALIŞMAYAN KADINLAR İÇİN DOĞUM PARASI

Çalışmayan kadınlar için doğum parası alma şartlarında ise ilk çocuğa tek seferlik 300 TL ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeler ikinci çocukta 400 TL olarak belirlenirken üçüncü ve sonraki çocuklar için ödenen doğum parası ücreti 600 TL'ye çıkıyor.

DOĞUM PARASI NE KADAR?

2021 yılında belirlenen doğum parası ücreti asgari ücret zammına göre güncellendi.2020 yılında 31.96 kuruş olan en düşük günlük doğum parası 2021 yılında net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanan asgari ücrete göre 38 lira 15 kuruş olarak belirlendi. 2020 yılında en yüksek doğum parası 234 lira 44 kuruşken, 2021 yılında ise bu ücret en 286 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

DOĞUM PARASI BAŞVURUSU

Doğum parasından faydalanmak isteyen kişilerin başvuru için yapması gerekenler ve istenen evraklar şu şekildedir:

Yeni doğan bebeğin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı çıkarılmış olmalı.

Anne ya da babadan az az biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmalı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sitesinde yer alan Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi.

Bu evrakları tamamlayan kişiler, gerekli dilekçe ve başvuru formlarını tamamladıktan sonra ister bireysel ister kargo yoluyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezleri'ne başvurularını gerçekleştirebilir.

DOĞUM PARASI SORGULAMA

Doğum parası başvurusu yapıldıktan sonra e-devlet üzerinden kolaylıkla sorgulama yapılabilmektedir. e-devlet'te yer alan "Doğum Parası" sekmesi üzerinden işlemlerinizi kontrol edebilir ya da 183 ve 144 numaralı hatlar üzerinden bilgi alabilirsiniz.

DOĞUM PARASI NE ZAMAN YATAR?

Doğum parası ödemeleri başvuruların sonuçlanmasının ardından e-devlet üzerinden açıklanır. Sonuçlar anne adaylarının başvurusuyla birlikte 55 günlük süre içerisinde açıklanır. Açıklanan sonuçlar kapsamında kişiler kimlikleriyle e-devlet üzerinden belirlenen PTT noktasından ödemelerini kolaylıkla alabilir.