Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Osmangazi ilçesi İstanbul caddesinde köprünün altından geçerken elektrik kablolarına dokunan Muhammet Fatih Bölükbaşı, elektrik akımına kapıldı. Kısa bir süre yere yığılan genci gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı olayı öğrenen ve olay yerine koşan yakınları fenalaşarak sinir krizleri geçirdi. İstanbul'da hafızlık eğitimi aldığı öğrenilen Muhammet Fatih Bölükbaşı'nın, ailesini görmek için Bursa'ya geldiği ve bir süre sonra yeniden İstanbul'a döneceği öğrenildi.