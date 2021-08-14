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Giriş Tarihi: 14.8.2021 11:18

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

İstanbul’da hafızlık eğitim alan ve Bursa’daki ailesini ziyarete gelen 17 yaşındaki Muhammet Fatih Bölükbaşı, köprü altındaki elektrik kablolarına dokununca feci şekilde hayatını kaybetti.

Osmangazi ilçesi İstanbul caddesinde köprünün altından geçerken elektrik kablolarına dokunan Muhammet Fatih Bölükbaşı, elektrik akımına kapıldı. Kısa bir süre yere yığılan genci gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı olayı öğrenen ve olay yerine koşan yakınları fenalaşarak sinir krizleri geçirdi. İstanbul'da hafızlık eğitimi aldığı öğrenilen Muhammet Fatih Bölükbaşı'nın, ailesini görmek için Bursa'ya geldiği ve bir süre sonra yeniden İstanbul'a döneceği öğrenildi.

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Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
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