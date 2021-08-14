En düşük emekli maaşı ne kadar? 2021 SGK emekli maaşı tablosu

Emeklilere ve memurlara yapılacak zamlar, 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenirken Ocak ve Temmuz aylarında, yılda 2 kere olmak üzere zam yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Temmuz 2021'de açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon 17,53. Buna göre memur maaşlarına ve tüm emeklilere yüzde 8.45 zam yapıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Enflasyon rakamından kaynaklı zamla birlikte en düşük emekli maaşı BAĞ-KUR esnaf emeklisi için 1,912 Türk Lirası, BAĞ-KUR tarım emeklisi 1.802 Türk Lirası, SSK emekli maaşı ise 2.624 Türk Lirası oldu. En düşük memur emeklisi aylığı ise 3.021'den 3.276'ya yükseldi.

2021 Emekli Maaşları Listesi En Düşük SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaşı Tablosu OCAK TEMMUZ SSK (2000 öncesi) 2.420 2.624 SSK (2000 sonrası) 1.500 1.627 BAĞ-KUR (esnaf) 1.763 1.912 BAĞ-KUR (tarım) 1.662 1.802