Muharrem ayının 10'uncu günü aşure yapmak, hem dini anlamları sebebiyle hem de kültürel bir adet halini alması sebebiyle vazgeçilmezimiz halini aldı. Hatta, bütün bir ay boyunca yapılan bu tatlı, Muharrem ayının aynı zamanda "Aşure ayı" olarak adlandırılmasına sebep oluyor. Toplumumuz için bu denli kıymetli olan bu lezzet, en lezzetli ve kolay aşure tarifi nasıl yapılır sorusuyla inceleniyor. İşte Püf noktaları ile en güzel ve pratik geleneksel aşure yapılışı ve malzemeleri.

AŞURE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Mümkünse "aşure tenceresi" denen büyük tencerelerden kullanmaya çalışın. Eğer evinizde böyle bir tencere yoksa geç ısınan, ağzı geniş ve yayvan bir tencere de işinizi görecektir. Öte yandan aşurenin içine konacak malzemelerin bir gece önceden ıslatılarak iyice yumuşatılması gerekir. Aksi takdirde aşurenin içindeki bakliyatlar, meyveler ve diğer malzemeler birbirine yeterince kaynaşmaz, aşurenin kıvamı tutmaz.

Aşure pişirmek sabır ister. Büyük bir tencere aşureyi pişirme süresi 2 saat civarındadır. Bu süre, içine eklediğiniz malzemelere göre değişkenlik gösterebilir. Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. Muhallebi kıvamına gelen aşurenizi ocaktan indirebilirsiniz.