Estetik faciası genç kızı hayata küstürdü

Avusturya'da yaşayan 25 yaşındaki Güllü Gökçe'nin hayatı burun estetiği ameliyatıyla zindan oldu. İstanbul Nişantaşı
'nda Baeastetic ve Bilgehan Aydın Hair Welness İnstitute Kliniği'nin sahibi Op. Dr. Bilgehan Aydın, Gökçe'ye gerçekleştireceği burun operasyonunda izni olmadan kulağından kıkırdak parçası alıp, üst dudak ile çene kısmına yerleştirdi. Normal şartlarda bir saatlik olan ameliyat yaklaşık 10 saat sürdü.
Gökçe ameliyattan sonra büyük şoka uğradı. Genç kızın yüzü tanınmaz hâldeydi. Ameliyat sonrası kulakta, çenede ve dudakta enfeksiyon ve yoğun kanama vardı. Dudağında uzun ip parçası unutuldu. Dudakta ve çenesinde kalıcı iz kalan Gökçe'nin burnunda da kalıcı şekil bozukluğu oluştu. Kulağında toplanan kan yüzünden kulağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ses tellerinde meydana gelen zarar nedeniyle konuşamadı.
Gökçe, yaşadığı travma yüzünden düğününü erteledi. Avusturya'ya dönen genç kız biri kulaktan diğeri ise dudağındaki kıkırdakların alınması için ameliyat oldu. Bunalıma giren Gökçe, nefes darlığı ve tutam tutam saç dökülmesiyle de karşılaştı. Aydın ise Nişantaşı'daki özel hastanesini kapattı. Genç kız, avukatı İsmail Topkaya aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ameliyat için 2 bin 200 euro, ardından ise bin 500 liralık bir ödeme daha yaptı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç kız ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açmak için harekete geçti.
'BUNLAR SANA DÜĞÜN HEDIYEM'
Doktor Bilgehan Aydın, yapacağı operasyonu elindeki keçeli kalemle hastanenin lavabosunda fayanslara çizerek anlattı. Aynı kalemi yüzünde de kullandı. Güllü Gökçe, "Benim hayatımla, vücudumla kafasına göre oynadı. Estetiği yaptıktan sonra, 'Bunlar da sana düğün hediyem' diyerek dalga geçti. Hiçbir açıklama yapmayıp arkasına bakmadan kaçmayı tercih etti" dedi.