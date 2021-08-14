Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "fesleğenin diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Fesleğenin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

FESLEĞEN NEDİR?

Fesleğen bitkisi, ballıbabagiller familyasına ait olan, tek yıllık ve genelde ılıman yörelerde yetişen bir bitkidir. Bu bitkinin anavatanı Güney Asya'dır. Türkiye'de ise Ege ve Akdeniz Bölgelerinde sıkça yetişmektedir. Fesleğen bitkisinin insan vücuduna oldukça faydası bulunmaktadır. Bu faydalar arasında; baş ağrısını geçirmesi, kas spazmlarına iyi gelmesi, hazımsızlığa iyi gelmesi ve iyi bir idrar söktürücü olması yer alır.

FESLEĞENİN DİĞER ADI NEDİR?

Bulmacalar çeşidi fark etmeksizin bir kelimenin yerine kullanılabilecek kelimeler sıkça sorulmaktadır. Kare çengel ya da resimli bulmacaların genellikle en zor kısımları da bu tür sorulardan oluşan kısımları olmaktadır. Bulmacalarda sorulan zor sorulardan birsi olan fesleğenin diğer adı 6 harfli bir kelimedir. Bu 6 harfli kelime "Reyhan" olarak karşımıza çıkmaktadır.