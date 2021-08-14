Film gibi kazada anne öldü, eşi ve oğlu yaralı

Kaza gece 23.15 sularında meydana geldi. Antalya'dan Korteli ilçesi Yelten Mahallesi'ndeki evine giden Muharrem Armutcu'nun kullandığı araç Baydöken yolunda arıza yaptı. Muharrem Armutçu aracını yolun sağ tarafına park ederek yakınlarından başka bir araç istedi. Bu sırada arızalı aracın götürülmesi için olay yerine zekici talep etti.

EŞLAYARI DİĞER ARACA TAŞIDILAR

Armutcu ailesi yakınlarını getirdiği başka araca eşyalarını taşımaya başladı. Bu sırada aynı istikametten gelen T.G (39) yönetimindeki aracın park halindeki bozulan araca çarptı. Park halindeki araç hareket edince eşyaları taşıyan 4 çocuk annesi Atike Armutcu olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Muharrem ve oğlu Hakan ise ağır yaralandı. . Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

ÇARPAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Anne Atike Armutcu'nun öldüğü kazada oğlu Hüseyin ile ikiz kızları Zeynep ve Zeren yara almadan kurtuldu. Korkunç kazada sürücü T.G.'nin alkollü olduğu tespit edilmesi üzerine Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YELTENMEZARLIĞINDA TORAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından 4 çocuk annesi Atike Armutcu'nun cansız bedeni Yelten Mahalle Mezarlığı'da toprağa verildi. Cenazenin morgdan alınışı sırasında Armutcu'nun yakınları gözyaşlarına boğuldu.