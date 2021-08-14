Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "fıtır sadakasının diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Fıtır sadakasının diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

FITIR SADAKASI NEDİR?

Fıtır sadakası, Ramazan oruçlarını tutup bayrama ulaşabilmenin şükrü olarak, dinen zengin konumunda olan Müslüman kimselerin belirli kişilere vermesinin vacip olduğu bir sadaka çeşididir. Müslüman kişi eğer dinen zengin kabul ediliyor ise kendinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermek ile yükümlü olmaktadır. Fıtır sadakasının vacip olma vakti Ramazan Bayramının birinci günü olarak karşımıza çıkmaktadır.

FITIR SADAKASININ DİĞER ADI NEDİR?

Bulmacanın pek çok çeşidi bulunmaktadır. Bulmacaların çeşidi fark etmeksizin eş anlamı olan kelimeler sıkça sorulmaktadır. Bulmaca çeşitlerinin en zor soruları genellikle bu tür sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. Merak edilen sorulardan bir tanesi olan fıtır sadakasının diğer adı da bulmacalarda çıkan sorular arasında yer alır. Bu sorunun yanıtı 5 harflidir. 5 harfi bulunan bu yanıt "Fitre" olarak karşımıza çıkar.