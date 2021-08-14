Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Hamamın diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Hamamın diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

HAMAM KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Hamam kelimesi uzun yıllardan beri dilimizde yer alan ve günlük hayatta oldukça sık kullandığımız kelimelerden bir tanesidir. Hamam kelimesinin kökeni Arapçadır. Türk Dil Kurumuna göre hamam kelimesinin anlamı şöyledir: Yıkanma işleminin yapıldığı yerlerden bir tanesi ya da para karşılığında dışarıda yıkanma işleminin toplu yapıldığı genel yer.

HAMAM KELİMESİNİN DİĞER ADI NEDİR?

Bulmacalarda genelde çıkan sorulardan bir tanesi de hamam kelimesinin diğer adı nedir sorusunun cevabı bulmacanın gidişatına göre değişiklik göstermektedir. Bulmacalarda karşımıza çıkan bu sorunun yanıtına şunları yazabiliriz: Yunak, ısıdam, yıkak, issi, monşa.

HAMAM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Hamam kelimesinin anlamı genel olarak yıkanılan yer olarak bilinir ve dilimizde de oldukça sık kullanılan bir kelimedir. Evlerde artık banyo kullanılsa da dışarılarda toplu yerlerde hamam kullanımı hala mevcuttur. Hamam kelimesinin eş anlamlıları da şu şekildedir: Yunak, ısıdam, yıkak, issi, monşa.