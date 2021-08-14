Hatay’da torbacı operasyonu: 4 gözaltı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 3-8 Ağustos tarihleri arasında yaptıkları operasyonlarda yakalanan 61 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 4 adet av tüfeği ve 52 adet kartuş, 5 adet tabanca, 1 adet 7.62mm fişek, 1'er adet cep telefonu, dizüstü bilgisayar, televizyon, bin 239 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 642 adet captagon, 45,89 gram metamfetamin, 568,70 gram esrar, 5 adet dişi hint keneviri, 6 adet özel reçeteye tabi uyuşturucu hap, 6 gram toz amg maddesi ve 1 gram eroin ele geçirildi.