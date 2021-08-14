Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Hava kürenin diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Hava kürenin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

HAVA KÜRE NEDİR?

Hava küre Dünya'nın 5 katmanından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hava küre Dünya'yı çepeçevre saran bir hava katmanıdır. Ve bu katmanda yaşam için gerekli olan gazlar bulunur. Hava küredeki gazlar renksiz ve kokusuzdur. Hava kürenin içerisinde bulunan gazlar arasında oksijen, karbondioksit, azot gibi gazlar bulunmaktadır. Hava kürenin kendi içerisinde 5 ayrı katmanı bulunur. 5 ayrı katman şu şekilde isimlendirilmiştir: troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve ekzosferdir.

HAVA KÜRENİN DİĞER ADI NEDİR?

Hava kürenin diğer adı bulmacalarımızda sık sık karşımıza çıkan bir sorudur. Hem kare hem çengel hem de resimli bulmacalarda karşımıza çıkan bu sorunun yanıtı 8 harflidir. 8 harfli bu sorunun yanıtı karşımıza " Atmosfer" olarak çıkmaktadır.