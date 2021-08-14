‘Hiçbir çocuğu yalnız bırakmamak vazifemiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, İstanbul Kasımpaşa
'da Oya Kayacık Çocuk Evleri
Sitesi'nin ek hizmet binasının açılışına katıldı. Konuşmasında son günlerde yaşanan afetlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan şunları söyledi:
Çocukları koruma, iyi yetişmelerini sağlama asli görevlerimiz. En önemlisi de sırtlarını dayayabilecekleri mutlu bir çocukluk sağlamak. İnsan kaç yaşına gelirse gelsin her şeyi unutur, çocukluğunu asla unutmaz. Çocukluk, insanın kök tuttuğu topraktır. Ancak, hayatın iniş ve çıkışları kimi zaman çocukları da olumsuz etkiliyor. İşte bu hallerde, hiçbir çocuğu yalnız bırakmamak temel vazifemizdir.
2002'de yalnızca 3 tane Çocuk Evleri Sitesi vardı. Bugün bu sayı 111'e yükseldi. 5 bin 818 çocuğumuzun bakımını, bu evlerimizde gerçekleştiriyoruz.
Koruyucu Aile Hizmet Modeli bizim için çok önemli. Çünkü, dünyanın en modern tesislerini açabilirsiniz ama bir kucaklaşmanın duygusunu sağlayamazsınız. Bu hazinenin, her çocuğun ortak deneyimi olması için devletimiz tüm imkânlarını seferber ediyor.
2002'de koruyucu aile yanındaki çocuk sayımız sadece 515'ti. Bu sayı, yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarıyla 8 bin 204'e ulaştı. Ne mutlu bize. Bu çocuklarımız içinde 879 evladımız özel gereksinimlidir.
Çocuk Evleri Sitesi'ne adını veren Oya Kayacık'ı rahmetle anıyorum. Bildiğiniz gibi o, çok genç yaşta, kendini tamamen çocuklara adayan bir gönül insanıydı.