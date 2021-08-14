HKÜ, TEKNOFEST rekoru kırdı

TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmalarına öğrencilerinin yaptığı 1400'ün üzerinde başvuruyla rekor kırarak dikkatleri üzerine çeken Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), TEKNOFEST tarafından açıklanan konsolide edilmiş verilere göre 235 proje ile 2021 yılında en çok başvuru yapan vakıf üniversitesi oldu. 2020 yılında Gaziantep
'te düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına 43 proje ile katılan HKÜ öğrencileri, bu yıl takımlarını daha da güçlendirerek 5,5 kat artışla 235 proje başvurusu gerçekleştirdi. Bu başvuru sayılarıyla, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Türkiye'deki tüm vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, bu başarı hikâyesini yazan tüm öğrencilere, öğrenci topluluklarına, akademik ve idari personele teşekkür ederek; "TEKNOFEST sonuçları doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 2021 yılında vakıf üniversiteleri arasında birinci, tüm üniversiteler (toplam 207 üniversite) arasında on ikinci sıradayız. HKÜ'nün 7000 öğrenci ile 235 proje başvurusu yapmış olması gurur verici. Hedefimiz, her öğrencimizin en az bir proje takımında yer almasını sağlayacak motivasyonu yakalamak ve elbette bunu başarabilmektir" dedi.