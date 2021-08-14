Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Hünnapın diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Hünnapın diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Hünnap Nedir?

Hünnap, cehrigiller familyasına ait olan bir bitkidir. Bu bitkinin üzerinde kahverengi renkte ince bir dış kabuğu bulunur. Bu bitki genellikle Çin'de daha fazla tüketilmektedir. Bu meyve "ölümsüzlük meyvesi" ve "Tanrı'nın hediyesi" gibi sıfatlarla da anılmaktadır. Bu meyve Rusya, Kuzey Afrika, Güney Avrupa, Orta Doğu ve Batı Amerika'da yetiştirilmektedir. Hünnap, sert çekirdekli, zeytinden biraz da büyük, başta yeşil iken daha sonralarda kırmızıya ve kahverengi- siyah renge dönmektedir. Yumuşak kısmı koparıldığı zaman elma gibi serttir ve rengi beyaza yakındır. Koparıldıktan birkaç saat sonrasında yumuşak kısmı sarılaşır ve yumuşar. Tadı oldukça lezzetli bir meyvedir. Vücuda pek çok faydası bulunmaktadır.

Hünnapın Diğer Adı Nedir?

Hünnap meyvesi bulmacalarda karşımıza çıkan bir meyvedir. Bu meyvenin bulmacalarda istenilen 2 tane adı bulunmaktadır. Bulmacada istenilen boşluğa göre bu iki kelimeden bir tanesini yazabilirsiniz. 4 harfli boşluk var ise "UTME", 5 harflik boşluk varsa "ÇİĞDE" cevap olacaktır.