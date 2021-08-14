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Giriş Tarihi: 14.8.2021 10:57 Son Güncelleme: 14.8.2021 11:08

İBB zabıtasından kadında uçan tekme

İHA
İBB zabıtasından kadında uçan tekme

İBB zabıtasının tezgahını kaldırmak istedikleri seyyar satıcı kadına uçan tekme attığı anlar kamerada. Gezi Parkı'nda zabıta ile seyyar satıcıların kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı.

Taksim Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 17 gün önce sopalı bıçaklı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme! Skandal görüntüler kamerada...



Tezgahını kaldırmak istedikleri seyyar satıcılar ile zabıta arasındaki kavganın yeni görüntülerinde, İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme görülüyor.



Olay, 17 gün önce Taksim Gezi Parkı'nda meydana gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Gezi Parkı'nda bulunan seyyar satıcıları kaldırmak istedi.



Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tezgahlarını kaldırmak istemeyen seyyar satıcılar, zabıtaya mukavemet göstererek taş sopa ve bıçak ile saldırırken olay yerine polis de çağırıldı.



O kavgada ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Taksim Meydanı'nda İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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İBB zabıtasından kadında uçan tekme
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