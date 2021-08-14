Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "İshalin diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. İshalin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

İshal Nedir?

İshal bir hastalıktır. Bu hastalık genellikle normalden daha sık, daha gevşek ve sulu dışkının çıkarılmasıdır. İshal hastalığı genellikle kısa ömürlüdür. Birkaç gün devam eder ve sonrasında kaybolur. İshal kısa ömürlü ise akut, uzun ömürlü ise kronik olarak adlandırılır. Akut ishalin sebebi genellikle gıda zehirlenmesi ya da bakteriyel, paraziter sebep ile olabilmektedir. Kronik ishalin sebebi ise genellikle bağırsak hastalığı ya da bağırsak bozukluğu gibi tıbbi sebeplerdir.

İshalin Diğer Adı Nedir?

Bulmacalarda sık sık karşımıza çıkan sorular arasında ishalin diğer adı da yer almaktadır. Çengel, kare ve diğer her türlü bulmacalarda yer alan ishalin diğer adı nedir sorusunun cevabına bulmacanın gidişatına göre şu cevaplardan bir tanesini yazabilirsiniz: Bozgun, cıdırık, dırık, burgu, bıcırgan, bıcırık, cırcır, topalan, ötürük, diyare, amel, linyet, çurut.