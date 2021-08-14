Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere ülke genelinde trafik durumu merak ediliyor. Özellikle köprü ve otoyollarda trafik var mı sorusu araştırma konusu olurken, yol durumu haritası canlı olarak takip ediliyor. İstanbul'da yollar açık mı? İşte 14 Ağustos Cumartesi trafik yoğunluğu ve yol durumu haritası.