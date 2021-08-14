Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere ülke genelinde trafik durumu merak ediliyor. Özellikle köprü ve otoyollarda trafik var mı sorusu araştırma konusu olurken, yol durumu haritası canlı olarak takip ediliyor. İstanbul'da yollar açık mı? İşte 14 Ağustos Cumartesi trafik yoğunluğu ve yol durumu haritası.
İSTANBUL'DA YOLLAR AÇIK MI?
Hafta sonu güzel havanın tadını çıkarmak için yollara düşen vatandaşlar, İstanbul yol durumu hakkında araştırma yapıyor. Trafikte vakit kaybetmek istemeyenler nerelerde sıkışıklık olduğunu, yol çalışması durumunu ve trafik haritasını inceleyerek boş olan alternatif yolları tercih ediyor. İşte 14 Ağustos Cumartesi günü yol ve köprülerin durumu.
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