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Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da yollar açık mı? Köprü ve otoyollarda trafik var mı? 14 Ağustos Cumartesi trafik yoğunluğu ve yol durumu haritası
Giriş Tarihi: 14.8.2021 08:59

İstanbul’da yollar açık mı? Köprü ve otoyollarda trafik var mı? 14 Ağustos Cumartesi trafik yoğunluğu ve yol durumu haritası

İstanbul’da yollar açık mı? Köprü ve otoyollarda trafik var mı? 14 Ağustos Cumartesi trafik yoğunluğu ve yol durumu haritası

Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, milyonlarca kişinin yaşadığı megakentteki trafik durumunu inceliyor. Orman yangınları sebebiyle orman ve mesire alanlarına girişlerin de yasak olması sonucu vatandaşlar sahillere akın ediyor. Peki İstanbul’da yollar açık mı, köprü ve otoyollarda trafik var mı, TEM ve E-5 açık mı? İşte 14 Ağustos Cumartesi trafik yoğunluğu ve canlı yol durumu haritası.

Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere ülke genelinde trafik durumu merak ediliyor. Özellikle köprü ve otoyollarda trafik var mı sorusu araştırma konusu olurken, yol durumu haritası canlı olarak takip ediliyor. İstanbul'da yollar açık mı? İşte 14 Ağustos Cumartesi trafik yoğunluğu ve yol durumu haritası.

İSTANBUL'DA YOLLAR AÇIK MI?

Hafta sonu güzel havanın tadını çıkarmak için yollara düşen vatandaşlar, İstanbul yol durumu hakkında araştırma yapıyor. Trafikte vakit kaybetmek istemeyenler nerelerde sıkışıklık olduğunu, yol çalışması durumunu ve trafik haritasını inceleyerek boş olan alternatif yolları tercih ediyor. İşte 14 Ağustos Cumartesi günü yol ve köprülerin durumu.

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İstanbul’da yollar açık mı? Köprü ve otoyollarda trafik var mı? 14 Ağustos Cumartesi trafik yoğunluğu ve yol durumu haritası
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