İstanbul’dan Kocaeli’ne kadar kaçtılar! Film gibi kovalamaca

İstanbul'da gün içerisinde meydana gelen olayda, iddialara göre tartıştıkları komşularını ateşli silahla yaraladıktan sonra olay yerinden firar eden ve bindikleri 34 BFH 743 plakalı minübüs ile kayıplara karışan şüphelilerin, Kocaeli İstikametine gittikleri tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durumu Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, hareke geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde aracı tespit ederek durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden minübüs, Kartepe İlçesi Maşukşye mevkiinde durduruldu. Araçta bulunan ve baba ile oğul oldukları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alınırken, Araç yapılan incelemeler sonrasında otoparka çekildi. Yakalanan şüpheliler ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerine teslim edildi.