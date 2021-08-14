Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; İstanbul ilinde piyasadan toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilerek akaryakıta dönüştürüldükten sonra piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen diğer sanayi bölgeleri ve tamirhaneleri takibe alan Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla rutin olarak yağ toplayan şahısları tespit etti.

KAÇAKÇILAR ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Atık yağları toplayan şahısları takibe devam eden Jandarma ekipleri yetkisi ve lisansı bulunmayan (A.S.B.), (K.G.), (M.Ş.Ö.), (H.B.) ve (T.B.) isimli şahısların; işlemi biterek kullanıma hazır hale getirilen akaryakıtı lojistik işleri yapan tır ve otobüs garajlarına sattığını tespit etti.

DEPOYU ADETA ÜRETİM TESİSİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞLERDİ

Atık yağların kaçak olarak kurulan tesislere taşındığı ve buradaki tesis içerisindeki reaktörde ısıtılarak belirli sistemler ile damıtıldığı ve asitleme sonrasında topraklama tanklarına aktarılan ürünün dinlendirildikten sonra filtrelenerek solvent,tiner gibi endüstriyel diğer petrol ürünleri ile inceltilerek kullanıma hazır hale getirildiği tespit edildi.

KAÇAK AKARYAKIT KULLANIMININ YARATTIĞI TEHLİKE...

Kaçak ayaryakıt, normal ayaryakıta nazaran atmosfere çok fazla karbon salınımı yaptığından çevreye büyük zararlar vermektedir. Ayrıca araçların motor aksamına ciddi zarar vererek yangın riskini arttırmasından dolayı can ve mal güvenliğini de tehlikeye atmaktadır.

175 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerince; kaçak akaryakıtın tutulduğu Gebze'de bulunan (2) depo ile Esenyurt ilçesinde seyir halinde olan (1) tıra eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suçüstü yapılan şahıslar gözaltına alınırak haklarında adli işlem başlatıldı.