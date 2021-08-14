Kadıköy’deki yangında akılalmaz görüntü! İnsanlar can derdindeyken onlar...

Osmanağa Mahallesi Misk-i Amber Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde saat 00.10 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, tüm binayı duman kapladı. İhbar üzerine, binaya itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında, giriş kattaki iş yerinde bulunan bir kişi mahalle sakinleri tarafından dışarı çıkartılırken, en üst katta mahsur kalan yaşlı adam ve oğlu da itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlara ambulansta müdahale edildi.