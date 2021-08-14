Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Kakao kelimesinin diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Kakao kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Kakao Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kakao mutfaklarımızda bulunan ve mutfaklarımızda genellikle tatlılarımızda sıkça kullandığımız malzemelerimizden bir tanesidir. Kakao ikiçeneklilerden, Amerika'nın sıcak bölgelerinde yetiştiği bilinen, boyu on metreye kadar büyüyebilen, almaşık yaprakları bulunan, düzgün ve minik çiçekleri bulunan, salatalık biçimli meyveleri olan bir ağaç. Ve bu ağacın meyvesinin çekirdeğine verilen isimdir. Ayrıca bu çekirdeklerin öğütülüp toz hale getirilmesi ile elde edilen toza verilen isimdir.

Kakao Kelimesinin Diğer Adı Nedir?

Bulmacalarda karşımıza çıkan kalıplaşmış sorular bulunur. Kakao kelimesinin diğer adı bulmacalarda sıkça karşımıza çıkan bir sorudur. Bu sorunun yanıtı 10 harfli olarak karşımıza çıkmaktadır. Kakao kelimesinin diğer adına hintbademi yazabilirsiniz.

Kakao Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kakao tatlılarda sıkça kullanılan bir malzemedir. Bu kelime kökenini İspanyolcadan almaktadır. Kakao kelimesinin eş anlamı şudur: Hintbademi.