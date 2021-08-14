Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Kaktüsün diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Kaktüsün diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Kaktüs Nedir?

Kaktüs çöl şartlarında bile kolaylık yetişebilen bir bitkidir. Kaktüs "succulent" bitki ailesinden köken alır. Kaktüs bitkisi, Kuzey ve Güney Amerika'da, Kuzey Kanada'da bunlara ek olarak Afrika Kıtasında yetişebilmektedir. Kaktüslerin küçük, büyük pek iki bin civarı çeşidi bulunmaktadır. Kaktüs bitkisi etli bir bitkidir. Bünyesinde su depolayabilmesi ile aylarca, senelerce su olmadan büyüyebilmektedir. Kaktüsün farklı çeşit, boyu ve renkte bulunabilen bit bitkidir. Üzerlerinde sivri dikenleri bulunmaktadır. Bu dikenler kaktüsün hayvanlardan ve insanlardan korunmasını sağlar. Ayrıca bu dikenler kaktüsün dış yüzeylerinin gölgelenmesini ve kaktüsün yalıtılmasını sağlarlar.

Kaktüsün Diğer Adı Nedir?

Kaktüs bulmacalarda sıkça karşımıza çıkan bitkilerden bir tanesidir. Bulmacalarda kaktüslerin diğer adı sıkça sorulmaktadır. Kaktüsün diğer adı şu şekildedir: sabbar. Sabbar kelimesini bulmacalarda kullanabilirsiniz.

Kaktüs Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kaktüs bitkisinin eş anlamlıları bulunmaktadır. Kaktüs kelimesinin eş anlamlıları şu şekildedir: Sabbar ve atlasçiçeği.