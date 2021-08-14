Kastamonu için yardım tırı yola çıktı

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afetinin ardından yaraların sarılması için ülkenin dört bir yanından yardım seferberliği başladı. Sel felaketinin derinden etkilediği Kastamonu için harekete geçen Zeytinburnu Belediyesi, gıda, tekstil, temizlik ve sağlık ürünlerinden oluşan yardım tırını bölgeye gönderdi.



'GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ'



Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnulu İş Adamları olarak Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların günlük ihtiyaçlarına yönelik malzemeler taşıyan yardım tırını Zeytinburnu'ndan yola çıkardıklarını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Yardım tırımız İstanbul AFAD ve Kastamonu AFAD üzerinden irtibatlı olarak Kastamonu Bozkurt bölgesine gidecek. Bu yardım tırının hazırlanmasında emeği geçen Zeytinburnu Belediye'mize ve Zeytinburnulu İş Adamları'mıza teşekkür ediyorum. Bu görünmez felaket nedeniyle büyük zarar gören Kastamonu'daki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, afette yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.