Kastamonu’da sahil şeridi selden savaş alanına döndü! 5 kadının cansız bedeni denizden çıkarıldı

Karadeniz'in mavi görüntüsünün yerini çamurlu su alırken sahil şeridi selden gelen malzemeler ile tepecikler oluşturmaya başladı. Sel sularına kapılan kişilerin denize gelebileceğini düşüne Sahil Güvenlik Komutanlığı alanında Uzman Dalış Timlerini görevlendirdi. Dalış Timleri farklı zamanlarda su yüzeyine çıkan 5 kadının cansız bedeni alarak karaya çıkardı.
Bozkurt aşırı yağmur yağışı neticesinde ilçenin önemli akarsularından olan 60 kilometre uzunluğundaki Ezine çayı ile 40 kilometre uzunluğundaki İlişi çayı kısa süre içinde mevcut olan beton kanalın dışına taşmasıyla birlikte sele teslim oldu.
Selin tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt'ta çok sayıda araç selin şiddetiyle denize sürüklenirken, bazı araçlar sokak aralarında yığınlar oluşturdu. Zarar gören binalar ve köprülerin çökmesiyle ile birlikte ilçe adete savaş alanına döndü.
Bozkurt İlçesi'nde suların çekilmesiyle birlikte iş makineleri sokak ve caddelerde temizleme çalışmaları yaparken arama kurtarma ekipleri de ev ve iş yerlerinin içine girilerek herhangi bir yaşam belirtisi olup olmadığına bakıyor.
KARADENİZ SAHİL ŞERİDİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Aşırı yağmur sonrası Ezine ve İlişi çayında oluşan sel o kadar şiddetliydi ki önüne kattığı arabalar, tomruklar, iş yerlerinde bulunan ürün ve malzemeler ile akla gelebilecek her şeyi sürükleyerek denize kadar götürdü.
Sel sadece bunları değil sulara kapılan kişilerinde denize sürüklendiği ortaya çıktı. Ezine ve İlişi çaylarının denize döküldüğü noktaları SABAH giderek gözlemledi. Bozkurt İlçesi merkezinde olduğu gibi Karadeniz sahil şeridinin de adeta savaş alanına döndüğü ortaya çıktı.
DENİZDEN 5 KADININ CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Karadeniz o mavi sularının yerini 300-400 metre gözle görülebilir mesafesi yerini çamur sularına bıraktı. Bozkurt merkezinden sel ile denize gelen her şey bu sefer de dalgaların şiddetiyle sahile vurmaya başladı.
Sahil şeridinde tepecikler oluşmaya başladı. Sel sularına kapılan kişilerin denize sürüklenmiş olabileceğini düşünen Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz'in sahil şeridinde alan taraması gerçekleştirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı alanında Uzman Dalış Timini sahil şeridinde çalışma yapması için görevlendirdi.
Dalış timlerine helikopter ve gemiler destek veriyor. Karadeniz'in 300-400 metre mesafesi çamur sularının olması ve sahil şeridinin malzemelerle tepecik haline gelmesi timlerin dalış imkanını kısıtlıyor. Kıyı şeridinde sürekli gözlem yapan tim, farklı zamanlarda su yüzeyine çıkan 5 kadının cansız bedeni karaya çıkardı.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI AFET BÖLGESİNDE
Sel felaketinin yaşandığı illerde tahliye çalışmalarına devam eden Komutanlık şu ana kadar, Sahil Güvenlik Helikopterleri ile 51 kişiyi, kara ekipleri ile de 285 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtararak güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, gerçekleştirdiği tahliyelerin yanı sıra yüzer unsurları ile denizde de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi. Çalışmalarda 159 Sahil Güvenlik personeli, 3 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Korveti, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 19 lastik bot görev aldı.