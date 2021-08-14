Kastamonu’da sahil şeridi selden savaş alanına döndü! 5 kadının cansız bedeni denizden çıkarıldı





KARADENİZ SAHİL ŞERİDİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Aşırı yağmur sonrası Ezine ve İlişi çayında oluşan sel o kadar şiddetliydi ki önüne kattığı arabalar, tomruklar, iş yerlerinde bulunan ürün ve malzemeler ile akla gelebilecek her şeyi sürükleyerek denize kadar götürdü.