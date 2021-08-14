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Giriş Tarihi: 14.8.2021 13:33

Körfezli genç Japonya’da hayatını kaybetti

ABBAS ÇAKAR
Körfezli genç Japonya’da hayatını kaybetti

Kocaeli Körfez İlçesinde oturan Abdulbaki Gültekin (23), çalışmak için gittiği öğrenilen Japonya’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kocaeli Körfez İlçesinde oturan ve bir süre önce çalışmak amacıyla Japonya'ya gittiği öğrenilen 23 yaşındaki Abdulbaki Gültekin'den acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre Gültekin, Japonya'da kendi kullandığı otomobil ile yaptığı trafik kazası sonrasında yanan aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

YANAN ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Gültekin'in kullandığı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce trafik direklerine daha sonra da bariyerlere çarptığı, kaza sonrasında ise yanmaya başlayan araç içinde sıkışması nedeniyle kurtarılamadığı öğrenildi. Gencin cenazesinin Körfez'e getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

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Körfezli genç Japonya’da hayatını kaybetti
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