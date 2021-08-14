Koronavirüsten kızını kaybeden baba: Sosyal medyadaki söylemlerin etkisinde kaldı

Hastanede ben ve kızım Lale yattık ama o hastaneden çıkamadı. Kızımın herhangi bir kronik hastalığı yoktu ama gribe bile yakalandığında hassas olurdu. Son zamanlarda yapılan yalan haberler bizi üzmeye başladı. 'Kapısına 3 defa aşı ekibi gelmiş, kapıdan geri çevirmiş, reddetmiş' bunlar doğru değil, bu şeyler hiçbir zaman olmadı.

Benim annem 72 yaşında ve aşısını oldu, ona koronavirüs bulaşmadı. Babamın dayısı ise 80 yaşında ve kronik hastalıkları var, o da koronavirüsü aşı sayesinde atlattı. O nedenle aşı çok önemli, bunu da herkese söylemek isterim" dedi.