Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Marketler kaçta açılıyor? Hafta sonu A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri: 14 Ağustos bugün marketler kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 14.8.2021 08:44

Marketler kaçta açılıyor? Hafta sonu A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri: 14 Ağustos bugün marketler kaça kadar açık?

Marketler kaçta açılıyor? Hafta sonu A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri: 14 Ağustos bugün marketler kaça kadar açık?

Hafta sonu güne erken başlayan ve alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar, Cumartesi ve Pazar marketler kaçta açılıyor diye araştırıyor. Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri değişiklik gösterebileceği için pek çok vatandaş “Hafta sonu BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri, 14 Ağustos bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor sorularıyla inceleniyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler.

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla geçtiğimiz aylarda vaka sayılarını azaltmak amacıyla market çalışma saatleri de düzenlenmişti. Bunun üzerine market çalışma saatleri güncel olarak araştırılmaya başladı. Pek çok vatandaş "bugün marketler kaçta açılıyor?" diye araştırırken, Cumartesi ve Pazar market çalışma saatleri de merak ediliyor. Hafta sonu alışverişini erkenden halletmek isteyenler, 14 Ağustos bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık diye inceliyor. İşte hafta sonu A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri.

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Bu bilgilere göre market ve bakkalların çalışma saatleri işletmeler tarafından belirleniyor. Zincir marketlerde de şube bazlı değişiklik yaşanabiliyor. A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri yaz dönemi dolayısıyla 09.00-21.30 olarak karşımıza çıkıyor. Bazı marketler ise 10.00-22.00 ya da 08:30-20:30 saatleri arasında hizmet veriyor. Bulunduğunuz bölgeye göre market çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

MARKETLERE GİRİŞTE KİŞİ SINIRI VAR MI?

Tam kapanma sürecinde marketlerde aynı anda belli bir sayının üzerinde kişinin bir arada bulunması önleniyordu. Ancak bu kural kaldırıldı. Şuan büyük kalabalıklar oluşturulmadığı sürece markette kişi sayısına dair bir sınır söz konusu değil.

ARKADAŞINA GÖNDER
Marketler kaçta açılıyor? Hafta sonu A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri: 14 Ağustos bugün marketler kaça kadar açık?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA