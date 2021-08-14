Marmaris’te uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince alınan bilgiler doğrultusunda, il dışından Marmaris'e yüklü miktarda esrar maddesi geldiği öğrenildi. Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda, maddelerin daha önceden bilinen A.A isimli şahsa geldiği değerlendirilerek gerekli tespitler yapıldı.

A.A isimli şahsın İçmeler Mahallesinde konaklamakta olduğu ikamet ve çalıştığı iş yeri tespit edilerek ilgili yerlerde yapılan aramalarda, yaklaşık 5 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli A.A'nın, uyuşturucu madde ticareti kapsamında ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.