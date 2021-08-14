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Giriş Tarihi: 14.8.2021 16:45

Marmaris’te uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’te uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, il dışından yüklü miktarda esrar geleceği bilgisi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli A.A yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çalıştığı iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarda yaklaşık 5 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince alınan bilgiler doğrultusunda, il dışından Marmaris'e yüklü miktarda esrar maddesi geldiği öğrenildi. Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda, maddelerin daha önceden bilinen A.A isimli şahsa geldiği değerlendirilerek gerekli tespitler yapıldı.

A.A isimli şahsın İçmeler Mahallesinde konaklamakta olduğu ikamet ve çalıştığı iş yeri tespit edilerek ilgili yerlerde yapılan aramalarda, yaklaşık 5 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli A.A'nın, uyuşturucu madde ticareti kapsamında ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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Marmaris’te uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı
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