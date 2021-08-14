Masumiyet Müzesi’ne Toplu Taşıma ile Nasıl Gidilir? Masumiyet Müzesi Nerede, Ziyarete Açık Mı?

Masumiyet Müzesi, İstanbul'daki diğer müzelerin ve tarihi alanların aksine geçmişte yaşanan süreçleri ve olayları görebilmemiz için değil; Orhan Pamuk'un yarattığı romandaki karakterlerin gördüğü, duyduğu, giydiği ve yaşadığı şeyleri daha net algılayabilmemiz için yapılmıştır. Masumiyet Müzesi, bir romandan esinlenilerek açıldığı için ilk modern sanat müzesi unvanını almıştır.

MASUMİYET MÜZESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Masumiyet Müzesi, Beyoğlu'nda Tophane ile İstiklal Caddesi'nin arasında yer almaktadır. Füruzağa Mahallesi'nin Çukurcuma Caddesindeki 3 katlı 19. Yüzyıldan kalma bir bina olan Masumiyet Müzesi'ne iki farklı şekilde rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

Masumiyet Müzesi'ne tramvay kullanarak gitmek isteyenler tramvaydan Tophane durağında inebilir ve yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüş ile kolaylıkla Masumiyet Müzesi'ne ulaşabilirler.

Aynı zamanda Masumiyet Müzesi, Taksim'den 15, Galatasaray'dan 10, Tophane'den 10, Cihangir'den 10 ve İstanbul Modern'den 10 dakikalık yürüme uzaklığında bulunmaktadır. Birçok farklı yol güzergahını kullanarak Masumiyet Müzesi'ne kolayca ulaşabilirsiniz.

MASUMİYET MÜZESİ NEREDE?

Orhan Pamuk tarafından aynı isimli eserinden esinlenilerek açılan Masumiyet Müzesi, İstanbul Çukurcuma'da yer almaktadır. Tophane ve İstiklal Caddesi arasında yer alan müzenin açık adresi ise Çukurcuma Cad. Dalgıç Çıkmazı, 2, 34425, Beyoğlu/İstanbul'dur.

MASUMİYET MÜZESİ ZİYARETE AÇIK MI?

Masumiyet Müzesi, ziyarete ve ziyaretçilere açıktır. 2021 senesi itibari ile Masumiyet Müzesi'ne giriş ücreti yetişkinler için 30 TL, öğrenciler için ise 20 TL olarak belirlenmiştir. Bu müzede müzekart geçerli değildir. Aynı zamanda 5 TL ek ücret karşılığında sesli rehber de alınabilmektedir.

Masumiyet Müzesi, romana sahip olan kişilere bir ayrıcalık tanımaktadır. Romanın 574. Sayfasında Masumiyet Müzesi'ne giriş bileti ve müzenin yerini gösteren bir harita bulunmaktadır. Bu bilet ile müzeye bir kereye mahsus olarak ücretsiz giriş yapabilirsiniz.

MASUMİYET MÜZESİ GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Masumiyet Müzesi eseri, gerçek bir hikayeden esinlenilmemiş tamamen Orhan Pamuk'un hayal dünyası ile yaratılmıştır. Eser, okuyucuları kendine çekip bir hiperrealite yaratması ile ünlü olmuştur. Bunun yanında Orhan Pamuk, İstanbul'da eserinin içindeki karakterlerin daha iyi anlaşılması ve hissedilebilmesi adına bir müze açmıştır.