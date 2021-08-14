Mavi bereliler Bozkurt halkının yanında! Seferber oldular

MAVİ BERELİLER KOLLARI SIVADI

Bozkurt İlçesi'nde suların çekilmesiyle birlikte iş makineleri sokak ve caddelerde temizleme çalışmalarına başladı. Türkiye'nin iç güvenliği sağlayarak vatandaşın huzurlu içinde yaşamasını için mücadele eden ve teröristlerin korkulu rüyası olan Jandarma Komando Timleri bu sefer Bozkurt halkının yanına koştu.

Mavi Bereli Mehmetçikler Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinde de halkının yanında