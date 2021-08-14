MSB: "8 helikopterimiz vatandaşlarımızın tahliyesini sürdürüyor"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Bölgede bulunan 8 helikopterimiz devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak vatandaşlarımızın tahliyesini sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.
Sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede bulunan 8 helikopterimiz devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak vatandaşlarımızın tahliyesini sürdürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/RufBGUebhG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2021