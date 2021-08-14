Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri MSB: "8 helikopterimiz vatandaşlarımızın tahliyesini sürdürüyor"
Giriş Tarihi: 14.8.2021 12:25

MSB: "8 helikopterimiz vatandaşlarımızın tahliyesini sürdürüyor"

İHA
MSB: 8 helikopterimiz vatandaşlarımızın tahliyesini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "8 helikopterimiz devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak vatandaşlarımızın tahliyesini sürdürüyor" denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Bölgede bulunan 8 helikopterimiz devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak vatandaşlarımızın tahliyesini sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB: "8 helikopterimiz vatandaşlarımızın tahliyesini sürdürüyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA